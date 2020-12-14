Оренбург, , 09:20 — REGNUM Денежные доходы жителей Оренбургской области (на душу населения) в третьем квартале 2020 года сократились по сравнению с таким же периодом прошлого года на 2,6%, реальные доходы — на 7,1%. Такие данные приводит Оренбургстат.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

Средний доход одного оренбуржца в июле-сентябре 2020 года составил 23 854,2 рубля, в третьем квартале 2019 года — 24 479,6 рубля.

Сокращение доходов отмечено, начиная со второго квартала 2020 года. Если в январе-марте регион демонстрировал рост номинальных доходов на 4,8%, реальных — на 1,7%, то с апреля наблюдается спад доходности населения.

В 2019 году оренбуржец имел средний доход в 24 452,9 рубля. Номинальный доход по сравнению с прошлогодним показателем вырос на 4,6%, реальный доход упал на 0,6%.