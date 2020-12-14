Лондон, , 09:12 — REGNUM По итогам ноября 2020 года самыми продаваемыми новыми машинами в Великобритании стали модели американской компании Ford. Об этом сообщили в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

По данным SMMT, за отчётный месяц в стране было реализовано 10 569 автомобилей Ford, что на 34,9% меньше, чем год назад.

На втором месте по популярности в Великобритании машины марки Volkswagen. Их продажи в прошлом месяце составили 10 096 автомобилей (-34,1%). Тройку лидеров замыкает марка BMW. Машины данного бренда предпочли приобрести 9733 британских автолюбителя, что на 16,4% меньше прошлогоднего уровня реализации.

На четвертом и пятом местах соответственно разместились Audi (8519 ед., — 9,3%) и местный Vauxhall (7832 ед., — 24,6%).

Напомним, в ноябре нынешнего года в Великобритании был куплен 113 781 автомобиль. Это на 27,4% меньше, чем в прошлом году.

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