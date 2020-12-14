Санкт-Петербург, , 09:20 — REGNUM Лётчиков Западного военного округа (ЗВО) и офицеров подразделений противовоздушной обороны, несущих боевое дежурство, начали вакцинировать против коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе ЗВО.

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Вакцинация организована в филиале военно-клинического госпиталя ЗВО в Санкт-Петербурге. Вакцину туда доставили в специальных контейнерах воздушным транспортом.

«В первую очередь вакцинацию прошли военнослужащие, несущие боевое дежурство по противовоздушной обороне военных, административных и промышленных объектов, расположенных на западе страны», — пояснили в пресс-службе ЗВО.

Для вакцинации используется первая отечественная вакцина «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи совместно с 48-м Центральным научно-исследовательским институтом войск РХБ защиты Министерства обороны РФ.