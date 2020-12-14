Чита, , 09:02 — REGNUM Власти Забайкальского края отчитались о финансировании организации бесплатного горячего питания детей младших классов в школах региона. По словам министра финансов Забайкалья Веры Антроповой, в декабре на эти цели было направлено 147,1 миллиона рублей, из них около 138 миллионов — средства федерального бюджета.

Министр финансов добавила, что в текущем году на указанные цели уже было направлено 330 миллионов рублей. Всего в бюджете Забайкальского края в 2020 году предусмотрено 365 миллионов рублей, в 2021-м — 903 миллиона рублей. На эти средства будут питаться 62 350 учеников начальных классов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициатива обеспечить всех школьников младших классов бесплатным горячим питанием принадлежит президенту России Владимиру Путину.