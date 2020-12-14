Хабаровск, , 09:16 — REGNUM Работодатели Хабаровска за время пандемии коронавируса нарастили долги по заработной плате — по сравнению с началом 2020 года задолженность выросла на 10 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«На 11 декабря долги 12 организаций города перед 696 работниками составили 93,7 млн рублей. При этом на 1 января 2020 года было 83,5 млн рублей перед 1927 работниками», — пояснили в городском управлении промышленности, транспорта, связи.

Власти Хабаровска проводят совместную с различными ведомствами работу по уменьшению задолженности.

Так, с начала года восемь организаций выплатили 73,6 млн рублей задолженности.

Основная доля долгов по зарплате приходится на строительные предприятия, на втором месте задолженности предприятий-банкротов, немало недоимок лежит на ответственности компаний, не ведущих финансово-хозяйственную деятельность. В числе должников есть и работодатели, попавшие в сложную экономическую ситуацию из-за необязательности заказчиков, которые не перечисляют средства за уже отгруженную для них продукцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Златоусте Челябинской области 315 сотрудникам завода металлоконструкций задержали зарплату за сентябрь и октябрь.