Лондон, , 08:54 — REGNUM По итогам ноября 2020 года автодилеры в Великобритании продали 113 781 машину — на 27,4% меньше, чем год назад. Об этом сообщили в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT).

По мнению специалистов SMMT, такой результат продаж связан в первую очередь с мерами британских властей по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Так, в ноябре были закрыты шоу-румы автосалонов по всей Британии. Однако при этом были разрешены онлайн продажи автомобилей. Это удержало отрасль от коллапса.

В итоге ноябрьский результат продаж новых авто соответствует уровню продаж во времена экономического кризиса 2008 года. Что же касается статистики продаж машин за одиннадцать месяцев нынешнего года, то здесь также наблюдается серьёзное падение в 30,7% по сравнению с прошлым годом. В числовом выражении это составляет 1 498 382 единицы.

Напомним, в октябре 2020 года в Великобритании автолюбители приобрели 140 945 новых легковых авто, что на 1,6% меньше, чем годом ранее.

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