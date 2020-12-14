Нур-Султан, , 08:48 — REGNUM Курс национальной валюты Казахстана укрепился по итогам утренних торгов на Казахстанской фондовой бирже KASE. Данные опубликованы по состоянию на 11:00 (8:00 мск) на сайте биржи.

Утром 14 декабря стоимость одного доллара США уменьшилась до 418,99 тенге. В прошедшие выходные официальный курс доллара составлял 419,09 тенге.

По состоянию на 14 декабря в обменниках Алма-Аты доллар продают за 420,19 тенге, покупают — за 418,67 тенге. В обменных пунктах Нур-Султана один доллар США можно купить за 420,25 тенге, продать — за 419,19 тенге.

Читайте также: Курс доллара США в Казахстане сократился до 425 тенге