Москва, , 08:38 — REGNUM Российские компании готовят соглашение, которое зафиксирует закупочные и розничные цены на сахар-песок и подсолнечное масло. Ограничение будет действовать три первых месяца 2021 года, пишет газета «Известия» 14 декабря со ссылкой на источники на рынке.

Собеседники издания участвуют в совещаниях с ведомствами — Минпромторгом, Минсельхозом, Минэкономразвития и ФАС) — о стабилизации цен на продовольствие. Договорённость хотят закрепить в форме соглашения между компаниями.

Так, предложено с 1 января по 1 апреля установить цену на уровне 95 рублей за литр подсолнечного масла при покупке у производителей, и на уровне 110 рублей — при покупке в магазине. Для 1 кг сахара предлагается цена в 36 рублей и 45 рублей соответственно.

Во второй половине дня 14 декабря предложения должны быть направлены на оценку в правительство. По сути, речь идёт о госрегулировании цен, основной риск при этом заключается в фиксации цен на уровне, не выгодном производителям, пояснил один из источников.

Если производители приостановят поставки торговым сетям, может возникнуть нехватка сахара и масла. Производителей нужно «не прижать», но и не дать им всё время повышать цены.

В Масложировом союзе рады, что государство наконец вмешается в процесс ценообразования, рассказал исполнительный директор организации Михаил Мальцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 декабря российский президент Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам возмутился подорожанием основных продуктов питания. Это попытка подогнать внутренние цены под мировые, заявил он.

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