Кызыл, , 08:36 — REGNUM 12 декабря глава Тувы Шолбан Кара-оол выступил с ежегодным посланием Верховному хуралу. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в документе затронуты планы на 2021 год.

По мнению главы, год будет напряжённым, поэтому предстоит много работы. В частности, горячим он будет для строителей, поскольку на всех строительных и инвестиционных площадках власти рассчитывают собрать более 2,5 тыс. человек.

Так, в 2021 году в республике стартуют проекты по производству железобетонных изделий, кирпича, будут организованы лесоперерабатывающие производства с замкнутым циклом. К осени будет запущен туристический комплекс «Чедер», который в перспективе сможет принимать более 8 тыс. человек в год.

«К ежегодному посланию прошу отнестись, как к документу с реальными мероприятиями», — отметил Шолбан Кара-оол.