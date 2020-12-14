Лондон, , 08:37 — REGNUM Решение о наложении ареста на акции украинской судоходной компании Fishing Company S.A. в пользу российской государственной корпорации ВЭБ принял в рамках дела по «Проминвестбанку» Верховный суд Британских Виргинских островов (БВО). Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба ВЭБ.

«Десятого декабря 2020 года Восточно-Карибский Верховный суд Британских Виргинских островов по ходатайству ВЭБ. РФ вынес постановление об аресте принадлежащих Украине акций судоходной компании Fishing Company S.A., которая находится в ведении государственного рыболовного агентства Украины», — говорится в сообщении пресс-службы, приводимом РИА Новости.

Также в нем уточняется, что украинская компания является владельцем нескольких судов, ведущих рыбный промысел в водах Тихого и Атлантического океанов.

При этом главный юрист ВЭБ Игорь Краснов заявил, что до того момента, пока Украина не станет добровольно исполнять взятые на себя обязательства, ВЭБ не будет прекращать усилия для поиска и ареста её имущества по всему миру.

«Украина неминуемо столкнется с последствиями такого неуважения к решениям международных трибуналов. ВЭБ неоднократно заявлял, что твердо намерен взыскать с Украины всю сумму долга и готов действовать во всех возможных юрисдикциях», — заявил Краснов.

Отметим, данное постановление принято Верховным судом БВО в качестве исполнения решений Стокгольмского арбитража в разбирательстве об экспроприации украинской стороной дочернего предприятия ВЭБа — «Проминвестбанка».