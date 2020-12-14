Москва, , 08:40 — REGNUM В ноябре 2020 года российские автолюбители приобрели более 6 тыс. новых машин с использованием кредитных предложений KIA Finance. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Всего по итогам января — ноября текущего года кредитами KIA Finance и банков-партнеров воспользовались более 60 тыс. человек, что на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего кредитными предложениями KIA Finance пользовались клиенты, покупавшие KIA Rio. На этот автомобиль приходится около 50% от всего числа кредитных договоров.

В общей сложности в прошлом месяце дилеры KIA в России продали 21 012 автомобилей, что на 7,1% больше, чем в прошлом году. Отмечается, что это максимальный результат продаж машин компании KIA за ноябрь с 2009 года.

Напомним, в октябре нынешнего года российские дилеры продали 6 тыс. новых машин с использованием кредитных предложений KIA Finance.

Читайте также: Финансовый эксперт назвал причины роста долгов по автокредитам