Москва, , 08:21 — REGNUM Торги по нефти 11 декабря завершились небольшим снижением. Нефть марки Brent подешевела на 0,81%, до $49,96. Давление на нефтяной рынок оказывало несколько факторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Переговоры о новых экономических стимулах в США зашли в тупик. Согласно представленным данным Baker Hughes, за минувшую неделю число буровых на нефть выросло на 12 ед., до 258 шт., газовых — на четыре ед., до 79 шт.

Общее число буровых выросло на 16 ед., до 338. 11 декабря доллар укрепился на фоне неопределённости по Брекзит.

Сегодня, 14 декабря, на торгах в Азии баррель Brent стоит $50,34 (+0,77%). Торги на валютном рынке открылись снижением по индексу доллара на фоне ралли по фунту, так как Великобритания и ЕС решили продлить переговоры.

Негативным фактором для нефти выступает новость о том, что в Германии с 16 декабря вводится жесткий локдаун.

По всей стране закроются магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, в школах будет прекращено очное обучение, закроются детские сады.

Утром рынок проигнорировал новость. Фокус внимания сместился на Британию. Она будет сдерживать рост котировок в ближайшие два дня. Сегодня по нефти ожидается движение в диапазоне $49,75 — 50,80 за баррель.

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