Москва, , 08:16 — REGNUM По итогам ноября в России был куплен 871 новый автомобиль китайской компании Changan, что на 84% больше, чем за аналогичный месяц год назад. Об этом сообщает пресс-служба Changan Motors Rus.

В общей сложности за одиннадцать месяцев текущего года в России было продано 6460 машин бренда Changan. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Первое место по продажам в прошлом месяце занял компактный кроссовер Changan CS35 Plus. Доля реализации CS35 Plus составила 43% в общем объеме проданных машин марки. На втором месте по популярности находится кроссовер Changan CS75FL — 41%.

Отмечается, что на сегодняшний день в России и СНГ насчитывается более 100 дилерских точек Changan.

Ранее компания Changan в КНР приступила к продажам своей новой модели — кроссовера Oshan X5. В компании отметили, что машина ориентирована на молодежную аудиторию.

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