Чита, , 08:06 — REGNUM В ближайшие дни в Чите откроются ёлочные базары. Как сообщает пресс-центр мэрии столицы Забайкалья, сезонные ярмарки по реализации деревьев хвойных пород пройдут с 16 по 31 декабря по заранее утвержденным адресам во всех районах краевого центра.

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Рекомендуемая цена для сосны высотой до полутора метров составляет 450 рублей, выше — от 450 до 500 рублей. На деревья хвойных пород, завезенные из других регионов, цена свободная.

Вместо продажи новогодних ёлок предприниматели пообещали празднично оформить. Тем более что в этом году, по предложению мэрии, вводится новшество: конкурс на лучшее оформление елочных базаров. Победитель и два участника, занявшие второе и третье места, будут поощрены денежными призами.

Главное же отличие нынешних ярмарок от предыдущих заключается в соблюдении мер профилактики против пандемии: соблюдение социальной дистанции и наличие медицинских масок. И, конечно, приветствуется наличие праздничной атрибутики в одежде продавцов.