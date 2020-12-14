Элиста, , 08:02 — REGNUM Арбитраж Калмыкии полностью удовлетворил иск ростовского поставщика фармацевтической продукции — ЗАО «Фармацевт» — и взыскал с министерства здравоохранения региона более 16,4 млн рублей долга. Вердикт пока не изготовлен, а также не вступил в законную силу. Решение арбитража ответчик может обжаловать, передаёт ИА REGNUM.

Речь шла о взыскании задолженности в общем размере 16 492 057 рублей 44 копейки. Третьим лицом в споре участвовало автономное учреждение Калмыкии «Аптечное управление».

Напомним, иск от компании, учреждённой в 1996 году, был подан в октябре 2020 года. Истец выступал исполнителем свыше 20 тыс. государственных контрактов на общую сумму более 22 млрд рублей. Среди заказчиков отметился также и ростовский минздрав.

Эта же компания в июле 2020 года подала иск о взыскании долга и неустойки с министерства здравоохранения Карачаево-Черкесии, но в августе спор прекратили, так как долг по всем пяти госконтрактам был погашен добровольно.