Владивосток, , 07:45 — REGNUM В Приморье подвели итоги конкурса «100 лучших товаров России» — восемь товаров местных производителей признаны лучшими и удостоены звания «Лауреат», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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«Приморские производители активно продолжают работу над повышением конкурентоспособности, обеспечивая жителей края качественными и безопасными товарами», — сказал зампредседателя правительства края Александр Костенко.

Всего участвовали 14 региональных компаний, которые представили 30 наименований собственной продукции. Восемь из них удостоены звания «Лауреат», 16 стали дипломантами.

Наивысшие оценки конкурсной комиссии получили: «Сардина иваси» ГК «Доброфлот», сушки «Малютка» АО «Владхлеб», молоко КФХ «Мишин», колбаса «Швейцарский завтрак» с сыром, грудинка «Испанская» ООО «Ратимир», творог из козьего молока ООО «Провиант», квас «Арсеньевский», творожный десерт «Персик-Маракуйя» ООО «Арсеньевский квасной завод».

Кроме того, сардина и «Швейцарский завтрак» с сыром вошли в «Золотую сотню».

За 23 года проведения конкурса «100 лучших товаров России» звание лауреатов и дипломантов получили более 300 видов приморской продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, на участие во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» подали заявки 33 нижегородских предприятия.