Москва, , 06:42 — REGNUM Арбитраж Москвы признал незаконным, и отменил решение Министерства финансов РФ, которым компании «Сахалинэнерго» отказали в списании многомиллионной задолженности, а также процентов и штрафов по договорам от 1996−1997 годов. Вердикт может быть обжалован в течение месяца, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора лежал отказ министерства в списании задолженности ПАО «Сахалинэнерго» перед федеральным бюджетом по договорам займа 24-летней давности на общую сумму 94 105 944 рубля 83 копейки, а также соответствующих сумм процентов и штрафов по указанным договорам.

Третьими лицами в деле участвовали Минпромторг РФ и госкорпорация «ВЭБ.РФ».

Судья Ваганова обязала Минфин РФ «в установленном законном порядке устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу путём списания задолженности». Также этим же решением компанию должны исключить из списка юрлиц, которые имеют задолженность перед федеральным бюджетом.

Судом установлено, что, у общества нет задолженности перед бюджетом, что подтверждено решениями по шести арбитражным делам, которыми было «отказано в удовлетворении исковых требований Минфина России к обществу о взыскании задолженности по договорам займа».