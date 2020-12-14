Анастасия Степанова, 14 декабря 2020, 07:16 — REGNUM За прошедшую неделю вахтовики сразу двух объектов нефтеотрасли попали в медиаповестку с одной и той же проблемой — многомесячная невыплата заработной платы. Сотрудники трёх субподрядных компаний, работающие на месторождении Тагульское, которое принадлежит «Роснефти», объявили забастовку до 16 декабря 2020 года, а работники нефтесервисной компании ООО «ЕВС» из Сургута написали открытое письмо Владимиру Путину. В профильных группах соцсетей, где общаются вахтовики из разных регионов, называют и другие компании, в которых есть проблема с выплатой заработной платы и впору подавать сигнал SOS. ИА REGNUM выяснило детали конфликта в Сургуте и актуальную ситуацию с забастовкой на Тагульском.
Напомним, о ситуации на месторождении «Роснефти» ИА REGNUM сообщало в материале «Вахтовики объявили забастовку: что происходит на месторождении «Роснефти»?» С 9 декабря на Тагульском, оператором которого является «дочка» «Роснефти», — ООО «РН-Ванкор», была объявлена забастовка. Поводом для неё стала невыплата заработной платы как минимум за три месяца. Перед 117 работниками ООО «МК-Групп», ООО «ГлавЭнергоМонтаж» и ООО «ГазХимМонтаж» имелся долг по зарплате. Общая сумма задолженности только за сентябрь — октябрь составила более 7,5 млн рублей.
Соответствующая проверка правоохранительными органами уже начата. Забастовка была начата в «пересменку», когда одна группа вахтовиков должна была отбыть домой, а другая — прибыть на объект. Те рабочие, перед которыми были долги по зарплате, выезжать отказались, но позднее стало известно, что большая часть забастовщиков вахту покинула, понадеявшись, что обещания будут выполнены. Как минимум шестеро рабочих месторождения забастовку продолжают.
Следователи на сегодня проводят проверку деятельности компаний, базирующихся в Санкт-Петербурге, которые не выплатили зарплату вахтовикам вовремя. 10 декабря гендиректору ООО «Главэнергомонтаж» прокурор Красноярского края Роман Тютюник объявил предостережение. На сайте прокуратуры также сообщается, что за сентябрь 2020 года, после вмешательства надзорного органа, рабочим было выплачено более 1 млн рублей.
Для справки: ООО «ГлавЭнергоМонтаж» создано в сентябре 2005 года. Директор и владелец — Сергей Донсков. Единственное действующее «ГазХимМонтаж», фигурирующее в ЕГРЮЛ, создано в 2010 году. С апреля 2017 года единственный собственник компании с минимальным уставным капиталом — Денис Мухин, за которым иных активов не числится. Директором этой компании указан Николай Морев, имеющий в своём бизнес-портфеле также компанию в сфере отделочных работ. А ООО «МК-Групп» из Санкт-Петербурга, которое на сайтах трудоустройства ищет вахтовиков на Тагульское, летом 2020 года сменило собственника и директора.
Вторая проблемная точка — Сургут
Также почти одновременно с ситуацией на Тагульском скандал возник и в Сургуте. Здесь работники сургутского филиала нефтесервисной компании «ЕВС» записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором просят помочь получить заработанные деньги. В сообщении говорилось, что заработка рабочие не видели уже полгода.
В видеообращении отмечалось, что акционеры пытаются вывезти технику и оборудование с площадки, но коллектив отказался «перегонять технику и отгружать оборудование».
В ситуацию уже вмешалась прокуратура. Из сообщения надзорного органа Югры следует, что ООО «ЕВС» задолжало 132 работникам с июня по ноябрь 2020 года более 56 млн рублей. Материалы проверки компании направлены в следственный орган, которому предстоит решить вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Полная невыплаты свыше двух месяцев заработной платы». Известно, что после вмешательства прокуратуры работникам организации выплатили 39 млн рублей долга, а вопрос погашения оставшейся задолженности контролируется надзорным органом.
Компания «ЕВС», о которой идёт речь в сообщении прокуратуры и в видеообращении, адресованном президенту РФ, создана 16 декабря 2004 года. Её уставный капитал — 2,5 млн рублей. Базируется предприятие в Балашихе (Московской области). Основной вид деятельности — предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа. На начало 2020 года среднесписочная численность работников составляла около 260 человек, сократившись относительно 2019 года почти на 70 рабочих.
Компания, по данным ЕГРЮЛ, с 16 ноября 2020 года числится в стадии ликвидации. Ликвидатором назначен Алексей Горелов. Он также является руководителем компании — владельца 50% доли в ООО «ЕВС» — ООО «Веллтранс» из Москвы. Оставшаяся часть ликвидируемой фирмы с 2018 года принадлежит ЗАО «Этанер Б. В» из Нидерландов, которое создано в 2017 году.
В свою очередь «Веллтранс» учреждено для работы в сфере автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам в октябре 2012 года. Единственный собственник актива с января 2019 года — Александр Скрябин (владелец и директор ООО «Эста мото клуб»).
Для справки: по открытым данным, в разные годы ООО «ЕВС» руководили Илона Минджия, Мартель Бос, Гинт Принс. Последний также был владельцем ликвидированной в марте 2020 года компании «Велл сервисез Раша» (предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа).
4 декабря 2020 года в арбитраж Московской области поступил банкротный иск к ООО «ЕВС». Истцом выступает ООО «Нефтеюганскпромсервис». Заявление пока не принято к производству.
Также в арбитраже Югры на сегодня слушается иск этой же компании к ЕВС о взыскании более 8 млн рублей задолженности по договору на поставку жидкого азота
«Нефтеюганскпромсервис» не единственный кредитор компании «ЕВС». В арбитражах на сегодня свыше десятка финансовых исков, которые до конца не рассмотрены, а в марте 2020 года АО «Башнефтегеофизика» пыталось обратиться с банкротным заявлением, но тот был возвращен из-за несоблюдения порядка уведомления. Также не следует забывать и о многомиллионном долге перед работниками, который пока так и остался невыплаченным. А вот возбуждение дела о банкротстве может создать сложности с выплатой зарплаты.
Проблема оплаты труда вахтовиков лишь этими делами не ограничивается. В профильных группах соцсетей фигурируют и другие работодатели, чьи сотрудники пока не начали более активную борьбу за свои права. В группе «Вахтовик [Вахта-Работа]» на сегодня можно встретить такие сообщения о разных компаниях: