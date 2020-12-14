Пекин, , 03:59 — REGNUM Китайские индустрия мобильных игр осуществила заметную экспансию на зарубежные рынки за 2020 года, сообщает 13 декабря агентство Синьхуа.

Выручка с продаж разработанных в Китае мобильных игр, как ожидается, вырастет на 48% и превысит $13 млрд в 2020 году, говорится в докладе, выпущенном исследовательском институте CNG, а также аналитическим центром глобальной игровой индустрии и электронного спорта Newzoo.

Китайские мобильные игры росли быстрыми темпами в течение двух лет на развитых игровых рынках Азии и Европы, говорится в соответствующем докладе. Кроме того, разработанные Китаем «стрелялки» и симуляторы особенно популярны среди зарубежных игроков.