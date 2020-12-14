Москва, , 03:45 — REGNUM Арбитраж Москвы существенно снизил запрошенную Министерством обороны России неустойку с Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК). Судом в пользу ведомства взыскано 4,39 млн рублей вместо запрошенных свыше 4,61 млрд рублей. Вердикт может быть обжалован в течение одного месяца, передаёт ИА REGNUM.

Судья Фортунатова взыскала с ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» в пользу министерства «неустойку в размере 4 391 542 руб. 01 копеек», отказав в остальной части иска. Также с ответчика в пользу бюджета взыскана госпошлина в размере 44 958 рублей.

Минобороны РФ в своём иске требовало взыскания 4 614 324 385,72 рубля неустойки. Третьим лицом в споре фигурировало ПАО «Туполев» из дивизиона ОАК.

Напомним, ещё в 2018—2019 годы министерство подало два иска к ОАК на общую сумму более 10,5 млрд рублей. В обоих случаях она фигурировала как неустойка по государственным контрактам. Иск на 5,2 млрд рублей ранее судом полностью был отклонён.