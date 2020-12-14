Сургут, Югра, , 03:07 — REGNUM Жители Сургута на новогодние каникулы бронируют туры в Танзанию и на Кубу, где от туристов не требуется ПЦР-тест на коронавирус. Об этом турагенты сообщили «СургутИнформ — ТВ».

Стоимость тура в Занзибар (Танзания) на двух человек на 10 дней в пятизвёздочный отель обойдется жителям Югры в 200 тыс. рублей. Однако туристы из России иногда привозят оттуда домой малярию.

Десятидневный тур на Кубу на начало января 2021 года на двоих в комфортабельном отеле стоит 145 тыс. рублей.