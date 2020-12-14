Курган, , 00:00 — REGNUM В Курганской области перед судом предстанет руководитель ООО «Коммунальные сети» из Каргапольского района в связи с завышением тарифов на услуги водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

По версии следствия, директор ООО «Коммунальные сети» предоставлял в региональный департамент государственного регулирования цен и тарифов недостоверные сведения о затратах. В частности, в тариф включались расходы на содержание неработающих очистных сооружений.

В результате завышения тарифов, полагает следствие, предприятие получило от населения необоснованно более 4,7 млн рублей.

Руководитель коммунального предприятия обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»). Дело направляется в суд для рассмотрения по существу.