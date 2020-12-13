Киев, , 23:21 — REGNUM Политика властей Украины, которые могут ввести новый локдаун и резко повысить цены на услуги ЖКХ в стране, может привести к коллапсу платежеспособности бизнеса и местных жителей. Об этом, как пишет «Главред», сообщил 13 декабря директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны ждут спада пандемии к весне — все новости»

«Такое ощущение, что наши власти (Украины — прим. ИА REGNUM) твердо взяли курс на то, чтобы в стране скорее наступил коллапс», — отметил автор статьи.

По его мнению, добить национальную сферу услуг и торговлю может локдаун, который намерены ввести с 8 по 24 января 2021 года. Он напомнил, что огромное количество жителей Украины занято именно в этом экономическом секторе. По его словам, оставшиеся без работы и зарплат жители страны не смогут оплачивать повышенные тарифы ЖКХ.

Специалист пояснил, что платежи для украинцев увеличатся в разы, так как областные поставщики газа уже пересчитали тарифы.

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что абсолютно обоснованным является период карантина, который на Украине намерены ввести с 8 по 24 января 2021 года.

Читайте также: Министр здравоохранения Украины рассказал о «естественном локдауне»