Москва, , 16:34 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству в начале следующей недели выпустить управленческие решения по вопросу роста цен на социально значимые продукты в стране.

Об этом глава государства заявил во время закрытого совещания с министрами (9 декабря), запись которого показали в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» 13 декабря.

«Решить в течение недели. Все согласования в течение завтрашнего, послезавтрашнего дня (10 и 11 декабря — ИА REGNUM) окончательно завершить и в начале следующей недели (с 14 декабря) выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что его не устраивают «надежды» правительства на то, что ситуация «на следующей неделе стабилизируется».

«Не «я надеюсь», а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано», — указал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, во время совещания министр экономического развития РФ Максим Решетников довольно неуверенно отчитывался перед президентом об инфляции в целом и о росте цен на продовольственные товары в частности. Он говорил, что в среднем инфляция в стране по итогам года превысит 4,8%, что превышает целевые показатели, основной вклад — это рост цен на продовольственные товары.

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