Москва, , 13:21 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин раскритиковал правительство РФ за рост цен на продовольственные товары. Разговор состоялся на совещании главы государства с членами правительства 9 декабря. Фрагменты закрытой части совещания были показаны в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» сегодня, 13 декабря.

В закрытой части совещания Путин прямо сказал, что что члены правительства «рассказывают сказки» о ситуации с ценами на продовольствие. Президент потребовал решить вопрос с ценами на продовольствие, начиная со следующей недели (14 ноября).

Российский лидер подчеркнул, что рост цен на продовольственные товары вызван экономическими причинами, он не имеет отношения к пандемии и уровню производства.

Досталось министру экономического развития РФ Максиму Решетникову — от него Путин потребовал прекратить «эксперименты» с ценами на базовые продовольственные товары и такие же «эксперименты» с пошлинами на подсолнечное масло. В целом, недопустимо, чтобы в стране был значительный рост на такие товары как макароны, сахар, мука.

Глава государства возмутился, что при таких богатых урожаях в стране происходит рост цен на продовольствие, в частности на макаронные изделия.

«То, что производим, надо потреблять внутри», — сказал президент.