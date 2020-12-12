Первоуральск, Свердловская область, , 19:53 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области сотрудникам хлебокомбината задержали выплату 2,4 млн рублей. Долги образовались перед примерно 169 гражданами за август-ноябрь, сообщает региональное управление СКР.

Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна

По факту полной невыдачи людям денег возбуждено и расследуется уголовное дело. Следователи считают, что руководство предприятия не произвело выплату «из корыстной и иной личной заинтересованности». Идёт расследование. Также устанавливают, кто должен отвечать за преступление и за счёт какого имущества можно погасить долги.

В пресс-службе облпрокуратуры журналистам пояснили, что за данное преступление виновное лицо может отправиться в колонию на три года.