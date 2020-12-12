Киев, , 17:19 — REGNUM Всемирный банк выделил Украине кредит в размере $300 млн на преодоление последствий пандемии коронавируса, сообщается на странице представительства банка в Facebook.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине займа в размере $300 млн для второго дополнительного финансирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что средства выделены для проекта «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». Это уже второй кредит, одобренный Украине. Первый в размере $150 млн был одобрен в апреле 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) сообщил о планах выдать Украине кредит на сумму €440 млн. деньги пойдут на реконструкцию инфраструктуры, а также на строительство дорог.

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