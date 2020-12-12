Москва, 12 декабря 2020, 14:03 — REGNUM Ограничение цен на продукты питания может негативно сказаться на сельхозпредприятиях. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря, об этом заявил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Проблема в низкой рентабельности, недостаточном уровне господдержки аграриев и высоких издержках», — полагает Миронов.
Он напомнил о большом числе новаций, которые ложились новым бременем на производителей, переработку, логистику: повышение НДС, «Платон», обязательная маркировка, и многое другое в том числе и рост цен на бензин и ГСМ, который тоже в известной степени спровоцирован правительственной политикой.
«Все это необходимо компенсировать селу», — полагает парламентарий.