Бишкек, , 13:27 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии планирует приобрести медицинское спецоборудование на сумму в 49,4 млн сомов (около 43 млн рублей). Заявку ведомство уже разместило на портале госзакупок.

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На эти деньги минздрав намерен закупить 38 комбинированных аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут подходить как для взрослых пациентов, так и для детей.

ИА REGNUM напоминает, что с момента объявления пандемии в Киргизии выявлено 76 718 случаев коронавирусной инфекции, в том числе за последние сутки — 327 новых случаев.

Сейчас на стационарном лечении находятся 2 263 киргизстанцев с диагнозом «COVID-19», а на амбулаторном — еще 2 955.

За все время в республике зарегистрировано 1 307 летальных исходов от коронавируса, в том числе за минувшие сутки — один.

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