Белёв, Тульская область, 12 декабря 2020, 13:06 — REGNUM Монтаж пяти мостовых переходов завершили военнослужащие Минобороны России в Тульской области по обращению губернатора Алексея Дюмина, сообщили 12 декабря корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.
Движение по мосту через реку Пениковка в Белеве 12 декабря торжественно отрыли губернатор Алексей Дюмин и заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Ещё четыре новых моста в декабре построены в Дубенском, Веневском и Кимовском районах.
Алексей Дюмин добавил, что в 2020 году в Тульской области военнослужащие Минобороны РФ в рамках тактических учений смонтировали десять мостов, всего в регионе с 2018 года военные возвели 19 мостовых переходов, которыми постоянно пользуются более 20 тысяч жителей 47 населённых пунктов.
В ряде районов области новые мосты были жизненного необходимы — из-за аварийного состояния старых или нарушения движения по ним в период весеннего половодья. Новыми мостами жители будут пользоваться в любое время года, независимо от погодных условий. Тулаавтодор и администрации муниципалитетов обеспечили подъезды к сооружениям.
Жители поблагодарили Алексея Дюмина и Министерство обороны РФ за возведение мостовых переходов. По просьбе белевцев до нового года силами Минобороны совместно с Тулаавтодором также будет обустроена пешеходная дорожка. Военнослужащие, участвовавшие в строительстве сооружений, были отмечены ведомственными и региональными наградами, а также ценными подарками.