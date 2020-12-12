Москва, 12 декабря 2020, 09:34 — REGNUM Участников Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» во втором сезоне ждут новые номинации Уже известны некоторые из них: «Событийный туризм», «Развитие туристических маршрутов, посвященных отечественной космонавтике», «Новые подходы к образованию в сфере туризма». Также продолжится проведение номинации «Развитие экологического туризма».
Конкурс проводится президентской платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке Ростуризма, Росмолодежи и Общенационального союза индустрии гостеприимства.
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации второй год подряд в конкурсе организует номинацию «Развитие экологического туризма». Экологический туризм — одно из важнейших направлений федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». Особо охраняемые природные территории России обладают уникальными возможностями для формирования современного и конкурентоспособного туристского продукта.
Госкорпорация «Роскосмос» во втором сезоне выступит индустриальным партнером конкурса и учредителем номинации «Развитие туристических маршрутов, посвященных отечественной космонавтике». Номинация направлена на развитие туристического потенциала наземной космической инфраструктуры, а участникам будет предложено разработать решения, направленные на повышение туристической привлекательности космодромов России в межпусковой период.
Впервые партнером конкурса «Мастера гостеприимства» с номинацией «Событийный туризм"выступит Фонд Росконгресс. Лучшим участникам фонд окажет поддержку и обеспечит стажировки на своих мероприятиях.
Число партнеров конкурса во втором сезоне пополнит также Национальная академия гостеприимства. Для участников руководство Академии предложило свою номинацию — «Новые подходы к образованию в сфере туризма». Кроме того, одному из победителей Академия вручит грант на реализацию проекта.
Напомним, что во втором сезоне конкурса совместно с Росмолодежью проводится специальный трек «Мастера гостеприимства. Студенты». Участники трека — будущие отельеры, рестораторы и специалисты в сфере туризма — будут соревноваться на площадках университетов, где есть профильные специальности.
По итогам первого сезона конкурса лучшие проекты участников выиграли поддержку от Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Русского Географического Общества и Роскосмоса, Федеральной пассажирской компании, 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry. Три лучших проекта были отобраны Ростуризмом для дальнейшей акселерации и сопровождения.
В качестве партнерской помощи конкурсанты получили поддержку от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, приглашение на обучение в РГУТиС, школу туризма Travel Business School, «Академию гостеприимства», Академию Слетать.ру, сертификаты на членство в Российском союзе туриндустрии, стажировку в туроператорской компании ANEX Tour, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.
Как ранее сообщало ИА РЕ, конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Заявку на конкурс может подать любой совершеннолетний гражданин России на сайте проекта.
Срок окончания регистрации — 15 января 2021 года.