Москва, , 09:34 — REGNUM Участников Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» во втором сезоне ждут новые номинации Уже известны некоторые из них: «Событийный туризм», «Развитие туристических маршрутов, посвященных отечественной космонавтике», «Новые подходы к образованию в сфере туризма». Также продолжится проведение номинации «Развитие экологического туризма».

Конкурс проводится президентской платформой «Россия — страна возможностей» при поддержке Ростуризма, Росмолодежи и Общенационального союза индустрии гостеприимства.

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации второй год подряд в конкурсе организует номинацию «Развитие экологического туризма». Экологический туризм — одно из важнейших направлений федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология». Особо охраняемые природные территории России обладают уникальными возможностями для формирования современного и конкурентоспособного туристского продукта.

Госкорпорация «Роскосмос» во втором сезоне выступит индустриальным партнером конкурса и учредителем номинации «Развитие туристических маршрутов, посвященных отечественной космонавтике». Номинация направлена на развитие туристического потенциала наземной космической инфраструктуры, а участникам будет предложено разработать решения, направленные на повышение туристической привлекательности космодромов России в межпусковой период.

Впервые партнером конкурса «Мастера гостеприимства» с номинацией «Событийный туризм"выступит Фонд Росконгресс. Лучшим участникам фонд окажет поддержку и обеспечит стажировки на своих мероприятиях.

«Пандемия потребовала от всех нас оперативной адаптации бизнес-процессов. Новые реалии предполагают новые подходы, свежие идеи, профессиональные кадры. Мы ждём от участников конкурса «Мастера гостеприимства» интересных проектных решений, которые помогут перезапустить событийный туризм. Можно сказать, что в этом смысле конкурс станет антикризисным мероприятием. Уверен, что благодаря совместным усилиям, жизнь как событийной индустрии, так и индустрии гостеприимства продолжится и, будем надеяться, на еще более высоком профессиональном уровне», — сказал председатель Правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Число партнеров конкурса во втором сезоне пополнит также Национальная академия гостеприимства. Для участников руководство Академии предложило свою номинацию — «Новые подходы к образованию в сфере туризма». Кроме того, одному из победителей Академия вручит грант на реализацию проекта.

«Первый сезон продемонстрировал всем нам огромное количество талантливых, инициативных, жаждущих самореализации и воплощения своих замыслов людей. Эту огромную позитивную энергию мы запустим в созидательное русло и таким образом решим сразу несколько задач — пополним российскую команду профессионалов туриндустрии, найдем пути решения вполне конкретных земных проблем, сделаем для российских туристов условия более комфортными, а сферу услуг более разнообразной», — считает директор по развитию Академии гостеприимства Рушан Сабиров.

Напомним, что во втором сезоне конкурса совместно с Росмолодежью проводится специальный трек «Мастера гостеприимства. Студенты». Участники трека — будущие отельеры, рестораторы и специалисты в сфере туризма — будут соревноваться на площадках университетов, где есть профильные специальности.

По итогам первого сезона конкурса лучшие проекты участников выиграли поддержку от Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства по делам молодежи, Русского Географического Общества и Роскосмоса, Федеральной пассажирской компании, 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry. Три лучших проекта были отобраны Ростуризмом для дальнейшей акселерации и сопровождения.

В качестве партнерской помощи конкурсанты получили поддержку от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, приглашение на обучение в РГУТиС, школу туризма Travel Business School, «Академию гостеприимства», Академию Слетать.ру, сертификаты на членство в Российском союзе туриндустрии, стажировку в туроператорской компании ANEX Tour, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.

«Взаимодействие с разноплановыми партнерами, заинтересованными в развитии в туристической отрасли и сферы гостеприимства, позволяет нам не только формировать стимулы к участию для конкурсантов, но и создавать базу для дальнейшего усовершенствования и развития туристической индустрии. Наши партнеры, рассматривая под своим углом дальнейшие перспективы отечественного туризма, делают неоценимый вклад в формирование будущего отрасли», — заявил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Как ранее сообщало ИА РЕ, конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Заявку на конкурс может подать любой совершеннолетний гражданин России на сайте проекта.

Срок окончания регистрации — 15 января 2021 года.