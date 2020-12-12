Ханты-Мансийск, , 09:00 — REGNUM Доходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа к финалу 2020 года увеличены на 20 млрд 319 млн 457 тыс. рублей от плана. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

По словам заместителя губернатора ХМАО Веры Дюдиной, план по налогу на прибыль увеличен на 17 млрд 262 млн рублей. По неналоговым доходам свыше плана поступило в казну свыше 545 млн рублей, по безвозмездным поступлениям свыше плана поступило 2 млрд 511,5 млн рублей.

«Таким образом, дефицит бюджета сокращается на 19 млрд 697 млн рублей и составит 24 млрд 55 млн 655 тыс. рублей», — подытожила Вера Дюдина.

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