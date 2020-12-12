Москва, , 08:55 — REGNUM Ввоз легковых и грузовых автомобилей в Россию за первые десять месяцев 2020 году сократился более чем на 25%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ФТС России, в период с января по октябрь текущего года в Россию было ввезено 185,2 тысячи легковых автомобилей, что на 26,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом за октябрь текущего года в Россию было импортировано 31,8 тысячи автомобилей, что на 35,2% больше, чем месяцем ранее.

Импорт грузовых автомобилей за рассматриваемый период составил 17,7 автомобилей, сократившись на 24,9% в годовом исчислении. В октябре в Россию было ввезено 2,8 тысячи грузовиков, что на 12,8% больше показателей сентября текущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре вице-президент компании «АвтоВАЗ» Сергей Громак заявил, что по итогам 2020 года в России прогнозируется падение автомобильного рынка на 11%.