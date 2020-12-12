Москва, , 08:09 — REGNUM Стоимость новых автомобилей в России в 2021 году может вырасти в среднем на 2−3%, а в случае принятия правительством РФ решения о повышении утилизационного сбора — на 5%. Так считают эксперты авторынка, сообщает 12 декабря ТАСС.

По мнению партнера аналитического агентства «Автостат» Игоря Моржаретто, в начале года цены на машины поднимутся в связи с появлением нового модельного ряда и инфляцией. В свою очередь, исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов спрогнозировал повышение цен в течение 2021 года на 10%.

Что касается повышения утильсбора, то этот фактор сильно ударит по цене импортируемых автомобилей. Сегодня их доля на российском рынке составляет 15%, и уже в январе цены на них могут вырасти в среднем на 5%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в России анонсировали повторную индексацию утилизационного сбора в течение 2021 или 2022 года в целях повышения локализации автопроизводства.

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