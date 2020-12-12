Тегеран, , 10:15 — REGNUM По сообщению местного чиновника, с начала текущего иранского календарного года (с 20 марта 2020 года) через таможенный пункт Башмак западной провинции Курдистан было перевезено товаров на сумму более 2,3 миллиона долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 декабря.

Бахтияр Рахманипур рассказал журналистам IRNA, что Башмакский таможенный терминал является единственным пунктом, через который осуществляется транзит товаров. Он сообщил, что за указанный период через таможенный пункт было перевезено около 950 000 тонн товаров на сумму 2,348 миллиона долларов.

Внешняя торговля Ирана за первые восемь месяцев текущего иранского года (20 марта 2020 года-21 ноября 2020 года) составила 44,6 миллиарда долларов при весовом выражении в 97,7 миллионов тонн товаров.

По имеющимся данным, объем ввезенных товаров за этот период составил 21,8 млн тонн, из которых 15,2 млн тонн составили товары первой необходимости. Общая стоимость импортированных товаров составила 23,1 миллиарда долларов.

Экспорт Ирана за указанный период составил 75 миллионов тонн товаров на сумму 21,5 миллиарда долларов. Основными экспортными направлениями страны являлись Ирак (5,3 млрд долларов), Китай (5,3 млрд долларов), ОАЭ (2,7 млрд долларов) и Турция (1,6 млрд долларов).