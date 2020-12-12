Тегеран, , 10:35 — REGNUM 10 декабря министр промышленности и торговли Ирана Алиреза разм-Хоссейни заявил, что экспорт страны в 15 соседних стран увеличился на 50 процентов за первые восемь месяцев текущего иранского года (20 марта 2020 года—21 ноября 2020 года). Об этом сообщило иранское агентство IRNA 11 декабря.

На встрече с деловыми кругами иранской провинции Исфаган иранский чиновник отметил, что этот показатель увеличится к концу текущего иранского года (20 марта 2021 года). Он также подчеркнул, что крупные предприятия смогут свободно продавать валюту в местной интегрированной системе форекс-сделок, известной как Nima.

Отметив, что промышленность находилась на подъеме в течение последних восьми месяцев, Хоссейни заявил, что за данный период было построено 17 промышленных объектов в рамках лозунга «Скачок производства» Верховного лидера страны Али Хаменеи. Он также выразил надежду, что страна вернётся на ранее достигнутые позиции с помощью частного сектора и производителей.