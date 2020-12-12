Остин, США, , 03:43 — REGNUM Американская корпорация Oracle решила перенести свой головной офис из Редвуд-Сити (штат Калифорния) в Остин (штат Техас), сообщает пресс-служба компании.

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«Мы верим, что этот переезд даст Oracle больше возможностей для роста и позволит нашим сотрудникам работать более гибко», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из причин переезда корпорации стала пандемия коронавирусной инфекции. В частности, в штате Калифорния затраты на работу предприятия и налоговая ставка оказались выше, нежели в других регионах США. Тем не менее сотрудникам позволят выбирать, работать ли им в офисе или дистанционно.

Также отмечается, что еще в 2018 году Oracle открыла офис в Остине, в котором могут работать около 10 тыс. сотрудников.