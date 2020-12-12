Нью-Йорк, США, , 03:53 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 11 декабря изменились разнонаправленно из-за неопределённой ситуации с принятием нового пакета мер по стимулированию экономики.

К окончанию пятничных торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вновь преодолел пороговую отметку, прибавив 31,21 пункта (0,10%), до уровня 30 030,47 пункта. S&P 500 потерял 8,66 пункта (0,24%), понизившись до уровня 3659,44 пункта. Nasdaq к завершению дня также понизился — на 27,94 пункта (0,23%), до уровня 12 377,87 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, отметка в 30 000 пунктов остаётся «заколдованной» для главного промышленного индекса фондового рынка США. Несколько сессий Dow Jones завершает то чуть выше, то чуть ниже 30 000 пунктов.

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