Салехард, , 00:50 — REGNUM На Ямале в 1 января 2021 года стартует новая программа для жителей аварийного фонда. Ямальцы смогут получить выплату на приобретение жилья не только по программе «Сотрудничество» в Тюменской области, но и в других регионах России, сообщает пресс-служба главы региона.

«За основу выплаты будет браться среднероссийская стоимость жилья. Выплата позволит приобрести хорошую капитальную квартиру в абсолютном большинстве регионов России», — заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Отмечается, что в 2021 году на выплаты по переселению уже претендуют 152 ямальские семьи. Участие в переселении в другие регионы носит заявительный характер. Документы и заявления на переселение в 2021 году необходимо подать с 1 января по 31 марта 2021 года, в 2022 году — с 1 января по 30 июня 2021 года.