Киев, , 23:40 — REGNUM Пенсии на Украине после индексации правительством выросли на сумму, которой хватит на покупку половины батона хлеба, заявила 11 декабря бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала «112.Украина».

"Говорилось про повышение пенсий, про индексацию. Правда, власти, не говорили на сколько… Маме подняли на девять гривен, и она просила передать пламенный привет власти и сказать, что это полбатона. То есть пенсионерам подняли пенсию на полбатона. А цены в платежках подняли в 2,5 раза», — поделилась своим открытием Савченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что через 15 лет в стране будет не хватать работоспособного населения, чтобы платить пенсии пенсионерам.

Ранее на Украине вступил в силу Закон о пенсионной реформе от 11 октября 2017 года. В его рамках не предполагается повышения пенсионного возраста, однако для выхода на пенсию необходим трудовой стаж 25 лет. Кроме того, далее необходимый стаж ежегодно будет повышаться на один год.

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