Москва, , 00:41 — REGNUM 28 ноября 2020 года в СМИ появилось открытое мнение российских экономистов по поводу непростой экономической и политической ситуации, сложившейся в союзном государстве — Белоруссии. Мнение было подписано ведущими российскими экономистами и практиками — директорами промышленных предприятий. О том, что послужило причиной появления этого документа и какова его цель, в интервью ИА REGNUM рассказала его соавтор и идейный вдохновитель, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор экономических наук Елена Ведута.

Елена Николаевна, кто является инициатором появления открытого мнения и как сформировался список подписантов?

Елена Ведута: Российскую общественность не может не волновать то, что происходит в стране-члене Союзного государства, так как мы находимся в тесных культурных и хозяйственных взаимосвязях. Но, к сожалению, до последнего времени ни с белорусской, ни с российской стороны не прозвучало ни одной рекомендации и ни одного предложения по конструированию будущего, улучшающего жизнь в Белоруссии.

Неприятно смотреть, как «мертвые» лозунги программы «500 дней» ожили в предложениях прозападных политиков и так называемых известных экономистов. Они обслуживают интересы тех, кто стремится к личному обогащению за счет растаскивания госсобственности Белоруссии через банкротство предприятий и лишение трудящихся социальных прав. Поэтому в их программках озвучены такие предложения, как приватизация и рынок, т. е. экономический хаос для негласного передела государственной собственности Белоруссии. Запущенная в России 30 лет назад программа «500 дней» для уничтожения её экономики, которая сегодня держится на торговле природными ресурсами, стала востребованной и в Белоруссии, готовой повторить ошибки России ради благополучия тех, кто окажется ближе к растаскиванию государственной собственности. Поэтому желание тех, кто неравнодушен к судьбе Белоруссии, остановить надвигающуюся катастрофу и попытаться достучаться до обманутых белорусов, является естественным и очевидным.

Как достучаться? Пойти демократическим путём — вступить в открытую дискуссию о будущем Белоруссии с приверженцами растаскивания госсобственности, чтобы открыть глаза гражданам союзного государства. Так родилась инициатива организовать обсуждение будущего Белоруссии и его конструирования.

Площадку для начала такой открытой дискуссии предложила ТПП Кронштадта, организовавшая для этого 29 сентября 2020 года в легендарном городе Кронштадт заседание круглого стола «Экономический образ будущего Белоруссии. Стратегическое видение». В итоге родился «сборный» документ — меморандум, состоящий из выступлений участников круглого стола. Меня как представителя научного подхода к подготовке любого документа такая «сборность» не устроила.

С частью участников круглого стола мы достигли определенного единства в подготовке нашего общего мнения по поводу того, «кто и куда ведёт Белоруссию», и сформулировали наше предложение помощи Белоруссии в организации перехода от ручного управления к автоматизированному, основанному на киберпланировании экономики для улучшения жизни людей. Мы выразили готовность начать широкую дискуссию о выходе Белоруссии из экономического и политического кризиса с превращением её в государство, которое покажет прямой путь из тупика капитализма на траекторию улучшения жизни людей всем остальным государствам мира, и, прежде всего, России. К нашему мнению присоединились и ведущие российские экономисты.

Следует отметить, что наше мнение поддерживается учеными разных стран мира. Так, оно было недавно поддержано на видеоконференции международного форума «Bandung spirit», прошедшей 14 ноября 2020, посвящённой событиям в Белоруссии, в работе которого приняли участие французские, польские и греческие ученые. 22 ноября 2020 в известном своей борьбой за свободу французском издательстве «La Pensee-libre», продвигающем гуманистические принципы свободного исследования и терпимости на рационалистических и научных принципах, и выступающем против догматизма, была опубликована моя статья «Французское бюрократическое планирование или киберпланирование экономики?», написанная совместно с моим студентом-магистром. В этой статье утверждается необходимость автоматизации управления на основе киберпланирования экономики для всех стран мира, желающих преодолеть глобальный кризис.

В чем Вы видите причины политического и экономического кризиса в Белоруссии?

Елена Ведута: Дело в том, что действующая модель развития экономики в Белоруссии, хоть и базируется на государственной собственности на средства производства и направлена на сохранение социальных прав трудящихся, нуждается в переходе от ручного управления к автоматизированному.

Как ни странно, но сегодня, в XXI веке — веке производства роботов и бурного развития информационных технологий (ИТ) — все страны как Запада, так и Востока используют ручное управление экономикой с применением монетарных инструментов XVI — начала XIX веков, которые неизбежно разрушат производство и окажут губительные последствия для человечества, прикрываясь декларациями «нового зеленого курса» и прочими лозунгами.

Такой принцип управления выгоден глобальным олигархам, поскольку хаос в мировой экономике нарастает, а монетарные инструменты, включая международную валютную систему и мировой рынок ссудных капиталов, обеспечивают перераспределение производимых доходов и активов в конечном счете в их пользу. Несмотря на стремление белорусского руководства развивать экономику в интересах людей, оно также использует ручное управление с применением монетарных инструментов, что, учитывая развертывание глобального кризиса, не позволит Белоруссии сохранить национальный суверенитет. Она будет вынуждена интегрировать свою экономику со странами Запада или Востока, отдав бразды правления иностранным инвесторам, не заинтересованным в развитии экономики в интересах народа Белоруссии. Начнётся приватизация государственной собственности с потерей социальных гарантий, банкротство предприятий обрабатывающей, а затем и сырьевой промышленности, сельского хозяйства.

Из-за ручного управления люди возлагают всю ответственность за провалы в политике и экономике на руководителя государства, поэтому все больше людей в Белоруссии, как это бывает во время цветных революций в развивающихся странах, объединяются под лозунгом «уходи». Однако смена руководителя при ручной системе управления экономикой, без смены системы управления, сделает жизнь людей ещё хуже, а новый руководитель, получивший кредит доверия и смело проводящий реформы, доверие это потеряет в самом скором времени.

Поэтому главной причиной экономического и политического кризиса в Белоруссии я считаю ручное управление экономикой, которое неизбежно ведет к цветной революции с раскручиванием хаоса с последующей приватизацией госсобственности и привлечением иностранных инвесторов, либо к усилению диктатуры для жесткого управления людьми. И тот, и другой варианты ухудшат качество жизни людей. Однако, если первый вариант уничтожает независимость страны, то при втором варианте руководство страны не способно удержать ситуацию в своих руках в течение длительного времени и будет вынуждено сдать страну иностранным инвесторам. Но есть и третий вариант — перейти к новой парадигме развития, предполагающей использование современных достижений цифровых технологий в реализации траектории движения экономики в направлении роста общественного блага, т. е. реализовать автоматизацию управления на основе киберпланирования экономики для улучшения жизни людей.

Что такое киберпланирование экономики?

Елена Ведута: Любой план — это алгоритм действий, увязанных в пространстве (по исполнителям) и во времени (по срокам), для достижения поставленной цели развития. Цели плана могут быть разные. Если план составляется в интересах узкой группы людей, то для его исполнения используются монетарные инструменты, перераспределяющие произведенные доходы и активы в их пользу, а также используются институциональные реформы, уменьшающие государственную поддержку социальной сферы. В то же время государство поддерживает те или иные проекты, лоббируемые так называемыми группами влияния — этот процесс называется индикативным планированием. Для придания ему наукообразности с помощью эконометрики (смеси статистики с математикой) составляются некие сценарные прогнозы и целевые индикаторы.

Напомню, что первой страной в мире, которая пыталась планировать экономику в интересах людей, был СССР. Столкнувшись в 1926 году с нарастающими экономическими проблемами внутри страны и, понимая, что развертываемый в мире глобальный кризис ведет к его военному разрешению, в партии большевиков началась дискуссия о модели планирования, способной преодолеть отсталость тяжёлой промышленности и обеспечить высокие темпы индустриализации.

Правые экономисты — Н. Бухарин, Н. Кондратьев и др. — считали, что рынок всё сам решит, а государство должно лишь корректировать негативные последствия через планирование. При этом под планированием они понимали прогнозирование возможных сценариев развития экономики на основе анализа сложившихся тенденций без управленческих воздействий на экономику. Точка зрения правых экономистов господствует сегодня во всем мире. Она обслуживает глобальный кризис для перераспределения производимых доходов и активов в пользу самых богатых. Против такой точки зрения пассивного созерцания негативных тенденций выступили левые экономисты — Г. Кржижановский, С. Струмилин и др. Не отрицая полезность анализа и прогнозирования, они считали, что нужно не созерцать процессы в экономике, а управлять ими для решения стратегических задач страны.

Как управлять? И вот тогда родилась гениальная идея, которой еще не было никогда и нигде в мире, — идея составления плана методом последовательных приближений (итераций) для согласования государственных заказов с производственными возможностями. По сути, родилась идея живого кибернетического планирования экономики с обратной связью от производителей с корректировками государственных заказов в зависимости от возможностей их выполнения производителями. Такой план гибко реагирует на изменение ситуации по принципу скользящего планирования.

В результате расчетов определяется распределение производственных инвестиций, что является управляющим параметром плана. Благодаря такому планированию страна в короткие сроки осуществила индустриализацию, выиграла во Второй мировой войне, быстро восстановила экономику и к 1950 году стала страной, определяющей биполярный мир.

После восстановления экономики к 1950 году стране требовалось признание в качестве приоритетной задачи автоматизации управления экономикой (искусственный интеллект (ИИ) в экономике) для роста качества жизни как необходимого условия истинно демократического или социалистического управления. Чтобы использовать возможности ЭВМ, (сегодня к ним добавились еще возможности современных цифровых технологий) в оптимизации управленческих решений, требовалось создание кибернетической модели межотраслевого баланса (МОБ) методом последовательных приближений, обеспечивающим координацию взаимосвязей производителей и конечных потребителей (государства, домашних хозяйств и экспортёров) для обеспечения движения экономики в направлении роста качества жизни. Так что идея киберпланирования родилась из успешного опыта СССР.

Другим условием истинно демократического управления является реализация принципа справедливого распределения произведённых доходов. Но для этого нужно было организовать контроль снизу за действиями верхов, чтобы у них не возникало соблазнов присвоить все достижения общества себе. Однако отсутствие должного контроля снизу за действиями верхов позволило номенклатуре, стремящейся жить, как западные олигархи, улучшая благосостояние только своих детей, проигнорировать задачу автоматизации управления экономикой. Если бы номенклатура не проигнорировала первоочередность решения задачи автоматизации управления экономикой в интересах людей, то мир был бы сегодня совсем другим.

Сегодня первоочередность данной задачи становится еще более актуальной.

Вместо того, чтобы просто заявлять о благих намерениях, прописывая их в приказах, указах, национальных проектах и прочих документах, необходимо составлять план, — алгоритм действий для выполнения наших стратегических целей с учетом производственных возможностей.

Без перехода от ручного управления к автоматизации управления экономикой и демократическим принципам распределения производимых доходов мир продолжит путь в катастрофу.

Где и когда была разработана кибернетическая модель МОБ, о которой Вы говорите?

Елена Ведута: Следует начать с того, что кибернетика родилась одновременно с выходом в США в 1948 году книги Н. Винера «Кибернетика», в которой были сформулированы общие принципы управления информационными процессами в сложных управляющих системах. В то же время в США были созданы Think Tanks для разработки глобальных вычислительных сетей, позволяющих США владеть информацией для манипуляции поведением людей.

Кибернетика, так нужная для решения первоочередной задачи автоматизации управления экономикой, «пришла» в СССР лишь в середине 50-х годов.

В 1958 году директор Вычислительного центра АН УССР В. Глушков предложил ускоренное создание Единой государственной сети вычислительных центров для автоматизации управления экономикой страны (ОГАС). Из-за отсутствия у разработчиков представлений о кибернетическом планировании экономики ОГАС «погас». Созданная в 1958 г. в Москве под руководством В. Немчинова лаборатория, а затем и созданный на ее основе Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ РАН) занимались эконометрическим моделированием межотраслевого баланса, являющегося экономическим интегратором деятельности всех звеньев экономики, и полезным лишь для прогнозирования развития экономики. Такое моделирование не отвечало принципам и технологии кибернетического планирования и потому не смогло стать основой для автоматизации плановых расчётов ГОСПЛАНа. В настоящее время эконометрическое моделирование для составления сценарных прогнозов используется во всем мире. И только в созданном в 1961 году в Минске по решению Президиума Совета Министров СССР Центральным научно-исследовательским институтом технического управления (ЦНИИТУ) во главе с Николаем Ведутой был реализован кибернетический подход к решению сложных задач управления экономическими системами для решения задач по совершенствованию управления производством на базе применения экономико-математических методов и ЭВМ. К 1998 году Н. Ведута разработал кибернетическую модель МОБ, являющуюся стержнем автоматизации управления экономикой. Затем разработки кибернетической МОБ были продолжены Научной школой стратегического планирования в Москве.

Является ли автоматизированная система управления экономикой альтернативой цифровой трансформации экономики, о которой все говорят?

Елена Ведута: Капитализм обречен. Нынешняя капиталистическая система, где руководящим мотивом является максимизация прибыли и деньги, доказала свою нежизнеспособность и представляет собой угрозу человечеству, она показала свою неспособность в решении экономических, социальных и экологических проблем. Современная западная экономическая мысль, обслуживающая капитализм, не может предложить новые инструменты управления экономикой. Так называемый новый «зеленый курс», проповедуемый ЕС, МВФ, Всемирном банком, Демократической партией США и проч., ведет лишь к усилению социального и технологического неравенства между развитыми и развивающимися странами и, по сути, лишь углубляет глобальный кризис и усугубляет проблемы окружающей среды.

Осуществляемая сегодня цифровизация стратегии глобализации в сфере обращения товаров, денег, документов, манипуляция поведением людей ведет к тотальному контролю за людьми. Поворотным моментом для мира и глобализации стал коронавирусный кризис 2020 года, поставивший человечество перед фактом угрозы тотального контроля над людьми, экономического и политического краха многих государств, а в перспективе и всего человечества при продолжении нынешней стратегии глобализации. Неспособность справиться с глобальным кризисом была озвучена и на последнем заседании G20, которое было посвящено появлению противоковидной вакцины. При этом Китай выступил с предложением выработать международный механизм признания QR-кодов здоровья для тотального слежения за перемещениями людей.

Альберт Эйнштейн, один из наиболее великих ученых XX века, в статье «Почему социализм?», опубликованной еще в 1949 году, заявил о неизбежности наступления плановой экономики и системы управления народным хозяйством, ориентированным на реализацию потребностей общества в целом и каждого индивида в отдельности. Это и является альтернативой такой цифровой трансформации экономики, о которой сказано выше.

Единственной страной, которая нарабатывала опыт планирования, был СССР. Однако, как и у каждого первого изобретателя, у СССР были ошибки. Поэтому научное сообщество и политическое руководство многих стран все сильнее интересуется изучением планового опыта СССР, причин, приведших СССР к отказу от него, а также интересуется экономической кибернетикой — методологией создания автоматизированной системы управления экономикой в интересах людей, как альтернативой парадигме цифрового рабства.

На Ваш взгляд, почему именно народу Белоруссии предстоит переломить глобальный кризис, и привести страну к экономическому процветанию?

Елена Ведута: Как и всем странам, стремящимся выбраться из воронки засасывающего их глобального кризиса, Белоруссии срочно нужна смена ручного управления автоматизированным управлением, основанным на киберпланировании экономики для роста общественного блага. Актуальность этой проблемы особенно высока для тех стран, которые оказались в центре борьбы геополитических игроков за их поглощение в своих интересах. В отличие от всех других стран, оказавшихся на геополитическом разломе, в Белоруссии сохраняется государственная собственность на стратегически важные средства производства, большинство граждан ориентированы на социализм, есть поддержка со стороны России в рамках Союзного государства, достигнут высокий уровень развития ИТ-сферы. Важно и то, что именно в Белоруссии родилась кибермодель планирования экономики, получившая затем развитие в трудах российских ученых. Поэтому мы предлагаем Белоруссии стать первопроходцем в автоматизации управления экономикой, основанном на киберпланировании экономики, для конструирования нового будущего, что будет востребовано в России и других странах мира, ускоренно погружаемых в нарастающий постпандемийный хаос с катастрофическими последствиями.

Что нужно сделать, чтобы белорусы поверили вашим предложениям?

Елена Ведута: Нужен открытый диалог наших экспертов с представителями либерально-рыночной программы, обслуживающей все цветные революции, направленные на разграбление стран, чтобы донести белорусам правду об объективных причинах, приведших страну к экономическому и политическому кризису. Мы сможем доступно объяснить, что необходим переход к автоматизированной системе управления экономикой для улучшения жизни в Белоруссии и торжества истинной демократии.

Считаю, что было бы полезно открыть постоянный диалог на эту тему между представителями молодого поколения из Белоруссии и России, поскольку наши страны исторически тесно связаны, а будущее принадлежит молодежи — именно она будет его конструировать. В этом ей поможет автоматизированная система управления экономикой или, как модно говорить, искусственный интеллект (ИИ) в экономике как инструмент конструирования желаемого будущего, а не навязываемый молодежи ИИ для их тотального подчинения.