Лондон, , 22:45 — REGNUM Военно-морские силы Великобритании готовы «защищать» воды королевства от проникновения рыбаков Евросоюза в случае провала переговоров о торговой сделке, 11 декабря пишет The Guardian.

Четыре патрульных корабля уже с 1 января готовы останавливать, проверять и арестовывать все рыболовные суда ЕС, работающие в исключительной экономической зоне Великобритании, которая достигает 320 км от побережья.

«Мы проделали большую работу, чтобы быть готовыми к любым неожиданностям» , — сообщил журналистам представитель Королевского флота на условиях анонимности.

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