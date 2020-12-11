Москва, , 21:09 — REGNUM В России будет создана система мониторинга цен на социально значимые товары, в том числе с учётом данных Росстата и Федеральной налоговой службы. Соответствующее поручение дал 11 декабря премьер-министр Михаил Мишустин.

В продуктовом магазине Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба правительства, детали этого проекта должно до 21 декабря проработать Минэкономразвития.

Кроме этого, для обеспечения мониторинга Минсельхозу совместно с Минфином потребуется подготовить «дорожную карту» по созданию единого структурированного справочника-каталога социально значимых товаров.

«В этой работе будут задействованы возможности новой системы онлайн-касс, которые в режиме реального времени передают данные о продажах в налоговые органы», — отметили в пресс-службе.

Предполагается, что все работы по созданию системы мониторинга должны быть завершены до 15 января 2021 года.

Михаил Мишустин также заявил о намерении лично следить за ситуацией с ценами на продовольствие и попросил докладывать ему об этом еженедельно в рамках оперативных совещаний с вице-премьерами.

Напомним, ранее сегодня глава правительства также поручил ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты питания с производителями и торговыми сетями.

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