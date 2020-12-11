Москва, , 20:58 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в течение суток проработать параметры соглашений по сдерживанию роста цен на продукты питания в России. Об этом сообщает 11 декабря пресс-служба правительства.

Как уточняется, для сдерживания роста цен на продовольствие Минсельхоз и Минпромторг должны будут заключить четырёхсторонние соглашения с производителями и торговыми сетями.

Предложения по содержанию и конкретным параметрам этих соглашений Федеральная антимонопольная служба должна в течение суток представить в Минсельхоз, а к понедельнику, 14 декабря, проекты конкретных нормативных актов должны быть внесены в правительство.

Как передавало ИА REGNUM, ранее на неделе Росстат обнародовал данные, согласно которым инфляция в России за период с начала года достигла 4,3%, превысив годовой прогноз Банка России в 3,9−4,2%.

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