Салехард, , 20:40 — REGNUM В Уральском федеральном округе самое дорогое жильё — в Ямало-Ненецком округе. Это следует из приказа Минстроя России от 29 сентября 2020 г. № 557/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2020 года», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Средняя стоимость квадратного метра в IV квартале 2020 года в Курганской области составляет 34 174 рубля, в Челябинской — 33 070 рублей, в Тюменской — 46 953 рубля, в Свердловской — 52 201 рублей, в Югре — 52 501 рубль, на Ямале — 65 893 рубля.

Самая высокая стоимость жилья определена в Москве — 115 151 рубль, самая низкая — в Кабардино-Балкарии — 31 128 рублей.

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