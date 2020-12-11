Курган, , 20:11 — REGNUM Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев по жалобе жительницы Курганской области Надежды Халус предложил установить новую норму в банковской работе. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Надежда Халус сообщила Дмитрию Медведеву во время приёма граждан по личным вопросам о незаконном снятии с её банковской карты денег за коммунальные услуги без предупреждения. Причём с карты снята сумма, многократно превышающая размер задолженности. На возврат денег у женщины ушёл месяц.

Она попросила рекомендовать банкам извещать клиентов о судебных решениях, которые касаются списаний с их счетов.

Дмитрий Медведев согласился с жительницей Курганской области, отметив, что подобные ситуации, действительно, существуют.

«В один день документа нет, потом он появляется, но до банка сведения не доходят, и начинается «катавасия», — подтвердил он.

Дмитрий Медведев поддержал обязательное информирование банками клиентов при принятии определения суда.

«Чтобы хотя бы по телефону, или по электронной форме, о том, что пришёл исполнительный лист. Вот это справедливо. Этот момент в законодательстве нужно установить», — считает Дмитрий Медведев.

Соответствующее поручение председатель «Единой России» даст депутатам из фракции партии в Госдуме РФ и попросит подключить к этой работе правительство России и Центробанк, сообщает пресс-служба ЕР.