Москва, , 19:54 — REGNUM В большинстве отраслей российской экономики в III квартале 2020 года наблюдалось снижение физического объёма добавленной стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в опубликованном 11 декабря комментарии Росстата.

Отмечается, что существенное влияние на формирование показателей продолжало оказывать распространение коронавирусной инфекции.

По информации ведомства, в III квартале значительно сократилась добавленная стоимость гостиниц и ресторанов (-25,9%), учреждений культуры и спорта (-10,9%), предприятий транспорта (-9,6%) и организаций, оказывающих прочие услуги населению (-14,9%).

Вместе с тем увеличилась добавленная стоимость за счёт роста спроса на услуги информации и связи (+2,3%), учреждений здравоохранения (+0,8) и банковских услуг в сфере финансов и страхования (+8%).

Снижение мирового спроса на энергоресурсы привело к сокращению на 12,3% добавленной стоимости в добывающей промышленности, а следствием падения мировых цен стало снижение индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости на 12,3% в добывающей и на 0,8% — в обрабатывающей промышленности.

В связи с ростом урожая зерновых культур и реализации сельхозпродукции на 1,7% увеличилась добавленная стоимость в сельском хозяйстве.

Увеличение коммунальных тарифов повлияло на рост индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости предприятий, обеспечивающих электрической энергией, газом и паром — на 1,6%, водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов — на 5,7%.

Рост индекса-дефлятора добавленной стоимости в государственном управлении на 5,9% и в здравоохранении на 15,6% в годовом выражении Росстат связывает с ростом средней заработной платы.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что ВВП России в III квартале текущего года сократился на 3,4% в годовом выражении, а не на 3,6%, как сообщалось ранее.

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