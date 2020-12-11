Москва, , 19:42 — REGNUM ВВП России в III квартале текущего года сократился на 3,4% в годовом выражении, а не на 3,6%, как сообщалось ранее. Об этом сообщает 11 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«Объём ВВП России за III квартал 2020 года составил в текущих ценах 27 трлн 941,3 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно III квартала 2019 года составил 96,6%», — говорится в сообщении.

За январь-сентябрь объём ВВП составил 76 трлн 547,2 млрд рублей в текущих ценах, сократившись на 3,4% в годовом выражении. Ранее ведомство оценивало снижение показателя за три квартала в 3,5%.

В Росстате пояснили, что уточнение индекса физического объема ВВП обусловлено «актуализацией первичной статистической отчётности предприятий, а также получением от Банка России оценок банковского сектора».

Напомним, согласно представленному ранее прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2020 года ВВП России сократится на 3,8%, а в 2021 году ожидается рост показателя на 3,3%.

Читайте развитие сюжета: В Росстате рассказали о вкладе отраслей в спад ВВП в III квартале 2020 года