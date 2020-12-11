Рим, , 19:15 — REGNUM Технические проблемы с доступом к приложению по оформлению «рождественского кешбэка» в Италии удалось разрешить, сервис работает в полном объеме, сообщили руководители программы в пятницу, 11 декабря.

Проблемы были вызваны перегрузкой сайта, на нем регистрировались 800 человек в минуту, общее число заявок уже превысило 3,4 миллиона.

Право на возврат части средств получат все граждане, совершившие в период с 8 по 31 декабря не менее десяти покупок с использованием безналичного расчета. Возвращаться будет 10% расходов, но не более 150 евро. Таким образом власти хотят помочь гражданам отпраздновать Рождество и Новый год.