Курган, , 19:11 — REGNUM В Курганской области за год существенно подорожали сахар-песок, подсолнечное масло и крупы. Об этом сообщается в отчёте Свердловскстата.

Супермаркет Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ноябре 2020 года сахар-песок по сравнению с декабрём 2019 года стал дороже в Зауралье на 77,21%, подсолнечное масо — на 23,19%, крупы — на 24,71%, макаронные изделия — на 10,11%.

В целом в ноябре стоимость продовольствия в Курганской области выросла на 7,07% по сравнению с декабрём 2019 года.

В ноябре 2020 года по сравнению с декабрём 2019 года индекс потребительских цен в Курганской области составил 105%. Стоимость минимального набора продовольствия в расчёте на одного человека в конце ноября 2020 года составила 4213,43 рубля. По сравнению с декабрём 2019 года минимальный набор подорожал на 8,2%.